Fútbol
31 de marzo de 2026 - 16:50

A qué hora juega Luqueño vs. Cerro y dónde ver hoy en vivo

Los futbolistas de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los futbolistas de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay. Fernando Romero

Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Luqueño por la fecha 14 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño disputa la fecha 14 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón de Jorge Achucarro, con Ariel Holan de espectador, enfrenta a Sportivo Luqueño: a las 20:30, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Dirige David Ojeda con VAR de Derlis Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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