Peña reglamenta ley que abre al sector privado la generación de energía renovable

El presidente Santiago Peña anunció en la noche del martes, a través de sus redes sociales, la promulgación del decreto que reglamenta la Ley de Energías Renovables No Convencionales.

Según expresó el mandatario, la normativa representa un paso clave para modernizar el sistema energético paraguayo y generar condiciones para nuevas inversiones privadas.

“La modernización del sector energético da un paso decisivo. Con la reglamentación de la Ley de Energías Renovables No Convencionales, Paraguay transforma una visión estratégica en un marco operativo concreto para atraer inversiones, diversificar su matriz energética y acompañar el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica nacional”, escribió Peña.

La reglamentación llega varios meses después de la promulgación de la Ley N.º 7599, aprobada en diciembre del año pasado.

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Apertura al sector privado

Uno de los principales cambios introducidos por la normativa es la habilitación de la participación activa del sector privado en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables no hidráulicas.

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Hasta ahora, la matriz energética paraguaya estuvo históricamente dominada por la generación hidroeléctrica estatal, principalmente mediante las binacionales y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Con la nueva reglamentación, empresas privadas podrán generar energía utilizando fuentes como la solar, eólica o biomasa.

Además, estarán habilitadas para comprar, vender e incluso exportar energía producida mediante estos sistemas.