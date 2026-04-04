Eduardo Ledesma: “No competimos en ningún momento”

“Quisimos hacer un partido largo en el segundo tiempo para tratar de descontar pero no funcionó”, explicó el técnico, en referencia a la intención de sostener el juego tras el descanso para intentar meterse nuevamente en el encuentro.

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Sin embargo, el análisis fue más profundo y contundente: “Hoy el equipo estuvo totalmente desconocido. No competimos en ningún momento”, afirmó, dejando en claro la falta de respuesta futbolística de sus dirigidos.

Ledesma también apuntó al compromiso del plantel, recordando el mensaje previo al encuentro: “Ellos son jugadores grandes y profesionales. Nosotros hablamos esta semana de que nos quedaban ocho finales y hoy no demostraron el compromiso que hicieron”.

De cara a lo que viene, el entrenador remarcó la necesidad de una autocrítica inmediata: “Hay que reflexionar sobre lo que se hizo mal. Este no es el 2 de Mayo que queremos”.

Finalmente, dejó en claro que el equipo debe ir más allá de las intenciones: “No alcanza solo con dejar una buena imagen”.

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El DT auriazul ahora buscará una reacción rápida de su plantel en la recta final del campeonato, con el objetivo de revertir la imagen y volver a competir al nivel esperado.