Trinidad se paraliza con el clásico barrial

El estadio Martín Torres albergará el segundo duelo de la temporada entre Sportivo Trinidense y Rubio Ñu, a las 20:00, por la decimoquinta fecha del Apertura 2026.

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En la rueda inicial, la Cruz amarilla se impuso en La Arboleda por 1-0, marcando de esa manera su primera victoria contra su tradicional rival en el círculo privilegiado.

Por su mejor campaña y la sonora victoria en la ronda anterior contra el puntero Olimpia 2-1, “Triqui” aparece como candidato a quedarse con el triunfo, aunque en los clásicos no siempre gana el que llegar mejor, pero tiene las mayores posibilidades.

El Laureado, que tiene mayor tradición en la división de Honor con relación al vecino (27 temporadas contra 8 de los auriazules), se encuentra en la zona de descenso, por lo que necesita sumar de a tres para tomarse un respiro en la lucha por la permanencia, que es la que le toca afrontar a un recién ascendido, que tiene como primera misión la consolidación, para luego pelear por objetivos superiores.

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En poco tiempo, Trinidense experimentó un notable crecimiento, que incluye competencias internacionales, una materia pendiente para Rubio Ñu.

En 2024, la Cruz amarilla intervino en la Copa Libertadores y también en la Sudamericana, en la que volvió a jugar en este 2026, sin poder superar el filtro local.