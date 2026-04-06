Libertad, en turbulento momento

En Guma, Libertad, debutará en la edición 67 del mayor torneo de la Conmebol el jueves en Caracas, contra Universidad Central de Venezuela, a las 19:00 de nuestro país.

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Mientras la logística repollera prepara el viaje, generalmente agotador por la distancia, el cuerpo técnico, comandado por Francisco Arce, intenta darle la vuelta al equipo que viene de perder por 1-0 contra Guaraní, por el torneo local.

El traslado a la sede del duelo contra la UCV será el miércoles por tanda, en dos grupos, lo que marca un ajuste de cinturones en el aspecto económicos, porque en otras circunstancias, el club del barrio Las Mercedes hubiese recurrido a un chárter.

El partido contará con la conducción arbitral del brasileño Flavio Souza. Su compatriota, Rodrigo Guarizo, estará en el VAR.

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El miércoles 15, el Guma jugará con el argentino Rosario Central, en La Huerta, a las 19:00.

La tercera fecha marca otro choque como local, esta vez contra el ecuatoriano Independiente del Valle, el martes 28, a las 19:00.

Muy pocos son los que se salvan de las críticas por el mal presente. El destacado es Lorenzo Melgarejo, quien podría lucir aún más contando con mayor respaldo ofensivo.

Libertad lleva 15 juegos en la presente temporada (todos por el Apertura), con un balance de 6 triunfos, 2 empates y 7 caídas.