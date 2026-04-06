Olimpia, con un desafío sintético

El partido entre Audax Italiano y Olimpia, correspondiente al Grupo G, se disputará el miércoles en el estadio Bicentenario de La Florida, a las 21:00 de nuestro país.

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Mateo Gamarra, uno de los pilares defensivos del equipo dirigido por Pablo Sánchez, no formará parte de la expedición trasandina por una lesión, que no reviste gravedad. Se queda más bien por precaución.

Poco después del sorteo en el que quedaron determinados los rivales franjeados, “Vitamina” Sánchez destacó que hayan tocado clubes de países cercanos, que no son de la altura, aunque el único “pero” consistía en la cancha con empastado artificial de Audax.

El miércoles 15, el Decano del fútbol paraguayo jugará con el argentino Barracas Central, en el Defensores del Chaco, a las 21:00. El cierre de la rueda inicial está previsto para el jueves 30 del presente mes contra el Vasco da Gama, en el estadio São Januario de Río de Janeiro, a las 19:00.

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El 2026 del más ganador del fútbol paraguayo comprende 16 juegos oficiales, con 12 triunfos, 3 empates y 1 sola derrota.

En cuanto al torneo local, Olimpia lidiará el domingo con Rubio Ñu, en el Antonio Aranda de Ciudad del Este, a las 18:15.

El domingo 19 disputará el superclásico contra Cerro Porteño, en el Defensores del Chaco, a las 17:30.

El calendario se presenta complicado, ya que por la decimoctava fecha (entre el 24 y el 25) se disputará el duelo blanco y negro contra Libertad, en La Huerta.