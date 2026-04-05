Olimpia
05 de abril de 2026 - 16:14

Olimpia, con expedición chilena

Pablo Andrés "Vitamina" Sánchez (53 años), director técnico argentino de Olimpia.
Pablo Andrés "Vitamina" Sánchez (53 años), director técnico argentino de Olimpia.Victor Miranda

Tras su reencuentro con la victoria en el torneo Apertura, del cual es líder, Olimpia afronta una expedición internacional en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por ABC Color

El sábado, Olimpia le ganó a Nacional por 3-0 y conserva los cuatro puntos de ventaja con relación a Cerro Porteño en la carrera por el título del Apertura 2026.

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El plantel franjeado retomó este domingo sus actividades. La comitiva viajará el martes en vuelo privado a Santiago de Chile para el partido del miércoles contra Audax Italiano, en el Bicentenario de La Florida, a las 21:00.

Un aspecto preocupante señalado por el técnico Pablo “Vitamina” Sánchez guarda relación con la superficie del campo de juego, césped sintético, que genera complicaciones a los atletas que no están habituados a jugar sobre el empastado artificial.

El encuentro contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Su compatriota Christian Ferreyra estará a cargo del VAR.