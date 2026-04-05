Olimpia, con expedición chilena

El sábado, Olimpia le ganó a Nacional por 3-0 y conserva los cuatro puntos de ventaja con relación a Cerro Porteño en la carrera por el título del Apertura 2026.

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El plantel franjeado retomó este domingo sus actividades. La comitiva viajará el martes en vuelo privado a Santiago de Chile para el partido del miércoles contra Audax Italiano, en el Bicentenario de La Florida, a las 21:00.

Un aspecto preocupante señalado por el técnico Pablo “Vitamina” Sánchez guarda relación con la superficie del campo de juego, césped sintético, que genera complicaciones a los atletas que no están habituados a jugar sobre el empastado artificial.

El encuentro contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Su compatriota Christian Ferreyra estará a cargo del VAR.