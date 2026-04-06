Sportivo Trinidense goleó 4-0 a Rubio Ñu y manda en el clásico de barrio

Nula reacción del elenco ñuense
Sportivo Trinidense fue una aplanadora en su recinto al golear 4-0 a su clásico rival Rubio Ñu en el barrio. José Arrúa ratificó sus credenciales como uno de los entrenadores emergentes más destacados del fútbol paraguayo, dando otra muestra de su capacidad desde el banco.
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El Triqui resolvió el partido antes de la media hora, mostrando una notable contundencia al convertir tres de los cuatro goles ante un elenco ñuense desorientado, sin respuestas y superado en todas sus líneas. De no ser por su portero Wastowski, la diferencia pudo haber sido aún mayor.
La primera mitad fue prácticamente un monólogo a favor del local, que abrió el marcador por intermedio de Sergio Mendoza, quien aprovechó un grosero error de Sarquis en la salida ñuense, inicio de la debacle para el equipo entonces dirigido por Gustavo Morínigo.
Minutos más tarde, Fernando Romero amplió la ventaja de cabeza dentro del área, tras una gran acción que se gestó con el centro de Cañete y la bajó Bruno Valdez.
Triqui era claramente superior y no daba tregua. Rubio Ñu insinuó con Willy Mendieta y Estiven Pérez, pero sin efectividad.
Tres minutos después del tanto de Romero, llegó otro golpe para la visita con Tobías Morínigo, la figura del partido, quien marcó con un potente remate cruzado luego de ingresar al área.
En la segunda mitad, Triqui bajó la intensidad, pero aun así encontró el cuarto gol por intermedio de Nicolás Maná, que selló la goleada y dejó en claro quién manda en el barrio.
Morínigo, destituido
El paraguayo Gustavo Eliseo Morínigo (49 años) dejó de ser el entrenador de Rubio Ñu tras la goleada 4-0 frente a Sportivo Trinidense.
Morínigo estaba al frente del elenco ñuense desde el inicio del torneo Apertura, acumulando 15 partidos, con un balance de cuatro victorias, tres empates y ocho derrotas.
Con estos resultados, Rubio Ñu marcha noveno en la clasificación y enfrentará a Olimpia por la fecha 16, el domingo en Ciudad del Este.