La APF modificó la reglamentación Sub 19 tras los casos de 2 de Mayo y Sportivo Luqueño

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunció hoy la modificación del numeral 9 del Artículo 24 del Reglamento General de Competiciones “en el marco de una actualización orientada a fortalecer el desarrollo del futbolista juvenil”. El cambio es por la normativa Sub 19 después de los episodios del arquero de 2 de Mayo y un atacante de Sportivo Luqueño.

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En la antigua reglamentación, los juveniles convocados a las selecciones nacionales podían sumar 41 minutos (o más) a la bolsa de sus clubes, pero debían al menos disputar un encuentro en la Primera División. Por eso, Eduardo Ledesma alineó a Juan Armoa de 18 años por 2 minutos y Rodrigo López ingresó a Oliver López de 15 años por unos segundos.

🔁🧤2 de Mayo puso de titular al arquero Juan Armoa, pero antes de los 2 minutos ya fue cambiado. Armoa está convocado a la selección Sub-20 y con su debut en Primera podrá sumar minutos con la Albirroja.



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Luego de ambos casos, la APF tomó acuse y modificó el numeral 9 del Artículo 24. “Para que los minutos de un juvenil convocado a una Selección Nacional sean contabilizados, el jugador deberá haber acumulado un mínimo de 90 minutos en partidos oficiales de la categoría principal durante la temporada”, confirmó el ente rector del fútbol paraguayo en un comunicado.

👏¡SE VINO EL DEBUT! Con tan solo 15 años, ingresó el zaguero central Oliver López en el Sportivo Luqueño.



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Juan Armoa y Oliver López no computarán minutos

Además, Juan Armoa y Oliver López no computarán minutos a favor de 2 de Mayo y Sportivo Luqueño. “Debido a las prácticas que desnaturalizaron el objetivo de la norma, los minutos computados o a computar por la participación en Selecciones Nacionales de los juveniles de 2 de Mayo y Sportivo Luqueño no serán contabilizados para la bolsa de minutos”, señaló la APF.

Sub 19: El cambio en el numeral 9 del Artículo 24