Fútbol
07 de abril de 2026 - 17:30

Olimpia va por La Gran Conquista

Richard Ortiz (35) disputará este miércoles en Chile su partido 500 con la casaca franjeada.
Olimpia abre este miércoles su campaña en la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra el Audax Italiano, en duelo a disputarse en el Bicentenario de La Florida, a las 21:00, sobre césped sintético.

Por ABC Color

El Decano del fútbol paraguayo, Olimpia, que visita al Audax Italiano, en juego marcado para las 21:00, hora paraguaya, va por La Gran Conquista, una competencia en la que su techo es la instancia de octavos de final, a la que llegó en dos ocasiones.

Esta es la novena intervención franjeada en el segundo evento en importancia de la Conmebol a nivel de clubes (2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2022, 2024 y 2026).

El presente del más ganador de nuestro fútbol es bueno. La pasto artificial se presenta con adversario adicional.