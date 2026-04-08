Rubio Ñu, con conducción técnica casera

El veterano argentino Miguel Pavani (81 años) y el “Toro” Roberto Miguel Acuña (54) conforman un binomio interino en el Laureado, Rubio Ñu, que afronta con complicaciones su temporada de retorno a la máxima categoría de nuestro fútbol.

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Pavani cumple la función de gerente deportivo, mientras que Acuña de gerente técnico, con activa participación en la era Morínigo en los partidos con sugerencias que más parecían injerencias.

Rubio Ñu, que se encuentra en la zona de descenso, jugará el domingo contra el puntero del torneo Apertura, Olimpia, a las 18:15.

Este duelo en principio se desarrollará en el estadio del 3 de Febrero de Ciudad del Este. El espectáculo se desarrollará en la capital del departamento de Alto Paraná por el componente económico (recaudación).