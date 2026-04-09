Bernay en la Academia; Pavani en el Laureado

Víctor Bernay reemplaza en el cargo en la Academia a Felipe Ariel Giménez, “Felipep”.

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En Rubio Ñu, el también argentino Miguel Pavani asume la conducción provisoria, contando con la asistencia del mundialista Roberto “Toro” Acuña.

Las modificaciones en los clubes guardan directa relación con los resultados.

San Lorenzo, de pésima campaña, fue el primero en recurrir al volantazo, al despedir a Sergio Orteman, nombrando en su reemplazo a Julio César Cáceres, quien tampoco pudo enderezar el rumbo rayadito.

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Luqueño lleva tres técnicos. Comenzó Lucas Barrios, luego tuvo un efímero paso Pedro Sarabia y el actual conductor es Hernán Rodrigo López.

En Cerro Porteño, Ariel Holan sustituyó a Jorge Bava, previo interinazgo de Jorge Achucarro.

En Guaraní llegó Leandro Atilio Romagnoli por Víctor Bernay, con la orientación provisoria de Claudio David Vargas.

Pavani dirige momentáneamente al Laureado, Rubio Ñu, después de la salida de Gustavo Eliseo Morínigo.