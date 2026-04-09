Cecilio Domínguez: “Les pido disculpas por lo que pasó”

El cronómetro marcaba 39 minutos de partido, cerca del cierre de la primera mitad cuando se produjo un acto de irresponsabilidad que condicionó el esquema azulgrana en un partido complicado hasta en igualdad de condiciones numéricas. Tras un lateral a favor, Domínguez reaccionó ante la marca de Cristiano da Silva —quien intentaba obstaculizar la reposición— lanzándole el balón directamente al rostro.

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Si bien en primera instancia el árbitro Darío Herrera optó por una amonestación, el llamado del VAR fue determinante. Tras revisar las imágenes, el juez rectificó su decisión original: expulsó con roja directa al extremo del “Ciclón” por la agresión y exhibió la tarjeta amarilla al jugador de Sporting Cristal por la provocación previa.

¡LA ROJA MÁS INSÓLITA DEL ARRANQUE DE LA COPA! Cecilio Domínguez se fue expulsado por este lateral sobre la cara de Castro en el primer tiempo del partido entre Cerro Porteño y Sporting Cristal en Perú.



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Horas después del compromiso en tierras incaicas, el atacante rompió el silencio a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram. “Jamás sentí el dolor que siento por lo que pasó anoche, sé lo que nos preparamos para comenzar bien este torneo, sé la ilusión que tenemos todos como cerristas, les pido disculpas por lo que pasó, me puedo equivocar, no somos perfectos pero jamás voy a dejar de intentar por algo que tanto quiero”.