Cerro Porteño
09 de abril de 2026 - 15:26

Cecilio Domínguez: “Les pido disculpas por lo que pasó”

El delantero número 10 de Cerro Porteño, Cecilio Domínguez, abandona el campo tras ser expulsado durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Sporting Cristal de Perú y el Cerro Porteño de Paraguay.
El delantero número 10 de Cerro Porteño, Cecilio Domínguez, abandona el campo tras ser expulsado durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Sporting Cristal de Perú y el Cerro Porteño de Paraguay.030240+0000 CONNIE FRANCE

El debut de Cerro Porteño en la Copa Libertadores frente a Sporting Cristal dejó un sabor amargo, no solo por el resultado deportivo, sino por la temprana e inesperada baja de una de sus figuras. Cecilio Domínguez, quien fue protagonista de una de las jugadas más polémicas del encuentro, utilizó sus redes sociales para realizar un descargo y pedir disculpas a la afición azulgrana.

Por ABC Color

El cronómetro marcaba 39 minutos de partido, cerca del cierre de la primera mitad cuando se produjo un acto de irresponsabilidad que condicionó el esquema azulgrana en un partido complicado hasta en igualdad de condiciones numéricas. Tras un lateral a favor, Domínguez reaccionó ante la marca de Cristiano da Silva —quien intentaba obstaculizar la reposición— lanzándole el balón directamente al rostro.

Lea más: Cerro Porteño cae en su estreno copero frente a Sporting Cristal

Si bien en primera instancia el árbitro Darío Herrera optó por una amonestación, el llamado del VAR fue determinante. Tras revisar las imágenes, el juez rectificó su decisión original: expulsó con roja directa al extremo del “Ciclón” por la agresión y exhibió la tarjeta amarilla al jugador de Sporting Cristal por la provocación previa.

Horas después del compromiso en tierras incaicas, el atacante rompió el silencio a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram. “Jamás sentí el dolor que siento por lo que pasó anoche, sé lo que nos preparamos para comenzar bien este torneo, sé la ilusión que tenemos todos como cerristas, les pido disculpas por lo que pasó, me puedo equivocar, no somos perfectos pero jamás voy a dejar de intentar por algo que tanto quiero”.