Los árbitros designados para la Fecha 16 del torneo Apertura 2026

Sobre el compromiso que sostendrá el actual puntero, Olimpia, en su visita a Rubio Ñu en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, la autoridad máxima en el campo de juego será Derlis López. Para garantizar la justicia deportiva en el este del país, el colegiado contará con el respaldo técnico de José Armoa, quien estará al frente de la cabina del VAR durante la jornada dominical.
En cuanto al choque de vecindad que protagonizarán Cerro Porteño y Nacional en el estadio Defensores del Chaco, la responsabilidad de conducir las acciones fue delegada a Blas Romero. El árbitro principal para este duelo sabatino trabajará en conjunto con Derlis Benítez, quien fue designado como el encargado de supervisar las imágenes desde el sistema de videoarbitraje.
Cartelera de viernes
Sportivo 2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano
Estadio: Río Parapití.
Hora: 18:15.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Diego Silva y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Christian Sosa.
Sportivo San Lorenzo vs. Guaraní
Estadio: Gunther Vögel.
Hora: 20:30
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Zulma Quiñónez.
Programa sabatino
Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC
Estadio: Luis Salinas.
Hora: 18:15.
Árbitro: José Méndez.
Asistentes: Roberto Cañete y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Héctor Balbuena.
Nacional vs. Cerro Porteño
Estadio: Defensores del Chaco.
Hora: 20:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Derlis Benítez.
AVAR: Luis Onieva.
El domingo se completa la ronda
Rubio Ñu vs. Olimpia
Estadio: Antonio Aranda.
Hora: 18:15.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: José Armoa
AVAR: Eduardo Britos.
Libertad vs. Sportivo Trinidense
Estadio: La Huerta.
Hora: 20:30
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Carmelo Candia y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Juan López.
VAR: Carlos Paul Benítez.
AVAR: Milciades Saldívar.