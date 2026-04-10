Fútbol
10 de abril de 2026 - 13:18

A qué hora juega 2 de Mayo vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Elvio Vera, futbolista de Sportivo Ameliano, festeja un gol en el partido contra 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
Elvio Vera, futbolista de Sportivo Ameliano, festeja un gol en el partido contra 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay. X twitter Club 2 de Mayo

2 de Mayo y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

2 de Mayo y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 16 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo de Eduardo Ledesma y la V Azulada de Roberto Nanni juegan a las 18:15, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Dirige Álvaro Giménez con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Lea más: 2 de Mayo y Sportivo Ameliano abren la fecha 16 del Apertura

2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:15 horas

Argentina: 18:15 horas

Brasil: 18:15 horas

Uruguay: 18:15 horas

Chile: 17:15 horas

Ecuador: 16:15 horas

Colombia: 16:15 horas

Perú: 16:15 horas

Venezuela: 17:15 horas

Bolivia: 17:15 horas

El Salvador: 15:15 horas

México: 15:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:15 horas

Estados Unidos - Este: 16:15 horas

Inglaterra: 21:15 horas

España: 22:15 horas

Bélgica: 22:15 horas

Marruecos: 22:15 horas

Sudáfrica: 23:15 horas

2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

2 de Mayo vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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