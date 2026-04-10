Bernay contra Cerro Porteño: Revanchas que da el fútbol

Las vueltas que da la vida o revanchas que da el fútbol, frases que arropan el retorno del técnico argentino Víctor Eduardo Bernay al banco de Nacional. El equipo tricolor enfrenta (a las 20:30) a Cerro Porteño, en el estadio Defensores del Chaco, en uno de los dos partidos de la cartelera de este sábado en la continuidad de la disputa de la 16ª fecha del torneo Apertura 2026.

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Será el segundo ciclo de Víctor Bernay al frente de la Academia y coincidentemente en su anterior etapa el último partido fue contra el Ciclón, al que ya tuvo la satisfacción de dirigir también y lo volverá a enfrentar la noche del sábado.

En la tercera ronda del torneo Apertura 2025 (el 1 de febrero) se registró el último juego de Bernay con la casaca alba, con derrota de 1-2 (gol de Gustavo Caballero)

* Números del ciclo anterior. Antes de dejar el banco tricolor el año pasado, Bernay dejó registrados 48 partidos dirigidos: 17 triunfos, 13 empates y 18 derrotas. En el banco azulgrana fueron 32 juegos (16 victorias, 10 empates y 6 caídas).