Guaraní, por el triunfo ante San Lorenzo de Julio César Cáceres

Guaraní enfrenta hoy a San Lorenzo por la fecha 16 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito y el Aborigen juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Gunther Vogel de San Lorenzo. Conduce Alipio Colmán con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

San Lorenzo, por el primer triunfo

San Lorenzo continúa en la búsqueda de la primera victoria en el campeonato. El Rayadito de Julio César Cáceres, quien reemplazó a Sergio Orteman luego de la cuarta ronda, es el único que todavía no triunfó en el certamen y en consecuencia, marcha último con 5 unidades. Además, está en puestos de descenso en la clasificación del promedio.

Guaraní, seguir en la buena racha

Guaraní está en buena racha desde la asunción de Leandro Romagnoli. El Aborigen ganó 2 de los 3 encuentros con el técnico argentino, que había reemplazado a Víctor Bernay (retornó a Nacional), El Legendario, que busca sumar la mayor cantidad de puntos posibles, es sexto con 21 unidades, a 15 del puntero Olimpia y 11 del escolta Cerro Porteño.

La formación de San Lorenzo vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Federico Cristóforo; Leandro Esteche, Mario López, Alexis Doldán, Hugo González; Carlos Meza, Matías Alfonso, Aldo Quiñónez, Iván Torres; Aarón Paez y José Barrios.

La formación de Guaraní vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Daniel Pérez, Imanol Segovia, Thiago Servín, Alcides Barbotte; Matías López, Patricio Tanda, Luis Martínez, Diego Fernández; Kevin Pereira e Iván Ramirez.