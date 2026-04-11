Fútbol
11 de abril de 2026 - 11:10

A qué hora juega Nacional vs. Cerro Porteño y dónde ver en vivo

El volante ofensivo de Cerro Porteño, Mateo Klimowicz avanza con pelota dominada ante la persecución del zaguero de Nacional, Alexis Cañete.
El volante ofensivo de Cerro Porteño, Mateo Klimowicz avanza con pelota dominada ante la persecución del zaguero de Nacional, Alexis Cañete.

Nacional y Cerro Porteño disputan hoy la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Nacional y Cerro Porteño disputan hoy la fecha 16 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El “Tricolor”, que tendrá el estreno de Víctor Ceferino Bernay y el “Ciclón” de Ariel Holan juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Conduce Blas Romero con VAR de Derlis Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Nacional vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 19:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Nacional vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Nacional vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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