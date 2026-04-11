Nacional-Cerro, duelo de vecinos necesitados del triunfo en Sajonia

Los vecinos Nacional y Cerro Porteño se enfrentan hoy en el duelo que pondrá en marcha la jornada sabatina de la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Tricolor, que marcará el rentrée de Víctor Ceferino Bernay, y el golpeado “Ciclón” de Barrio Obrero se verán las caras a las 20:30, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. La justicia deportiva estará a cargo de Alipio Colmán, quien contará con el apoyo de Ulises Mereles desde el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

El rentrée de Víctor Bernay en Nacional

Luego de un buen arranque que lo situó en la cima de la clasificación, Nacional se ve obligado a reencauzar su rumbo tras una seguidilla de malos resultados. Esta crisis desembocó en la destitución de Felipe Giménez, quien en las últimas diez fechas registró apenas dos triunfos, seis empates y dos caídas; números que le restaron protagonismo en la zona de vanguardia. A esto se le suma la eliminación en la fase local de la Copa Sudamericana ante Recoleta FC.

Ese cúmulo de resultados llevó a la dirigencia comandada por Enrique Sánchez a recurrir nuevamente a Víctor Ceferino Bernay. En el inicio de este segundo ciclo, el técnico buscará su primera victoria ante Cerro Porteño, rival contra el que registra un empate y seis derrotas, sumando su paso previo por La Academia y recientemente por Guaraní. Esta victoria representa una materia pendiente para el entrenador quien, curiosamente, inició su carrera profesional en el club azulgrana.

Cerro Porteño, con la “distracción” de la Libertadores

Por su parte, Cerro Porteño viene de sufrir un tremendo golpe tras lo que significó su estreno en la Copa Libertadores en su visita a Sporting Cristal de Perú. El Ciclón de Barrio Obrero, comandado por Ariel Holan, tiene chances reales de pelearle el título al líder Olimpia; sin embargo, el mal resultado obtenido en tierras incaicas parece obligar al entrenador argentino a restarle relevancia a la disputa del torneo doméstico.

El entrenador azulgrana parece estar decidido a reservar todo su arsenal para el partido del martes, en el que el elenco azulgrana recibirá a Junior de Barranquilla, un encuentro clave para intentar recuperar el terreno perdido en el debut internacional. Esta decisión se refleja en el equipo que pondrá hoy en cancha ante el Tricolor, en el cual, en principio, solamente repetirán el portero Alexis Martín Arias y Cecilio Domínguez, quien no está disponible para el certamen continental tras su irresponsable expulsión.

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La formación de Nacional vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Carlos Espínola, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez y Fernando Díaz; Alejandro Samudio, Leandro Meza, Silvio Torales y Carlos Arrúa; Hugo Iván Valdez y Roque Santa Cruz.

La formación de Cerro Porteño vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Josué Servín, Matías Pérez, Abel Luciatti y Guillermo Benítez; Édgar Páez, César Bobadilla, Wilder Viera y Cecilio Domínguez; Mateo Klimowicz Jonatan Torres o Pablo Vegetti.