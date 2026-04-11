Fiesta del fútbol en el Este

La jornada dominical contempla un segundo partido, a ser protagonizado en Asunción por Libertad y Trinidense, en Tuyucuá, a las 20:30.

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En la capital del décimo departamento, Rubio Ñu y Olimpia prometen un espectáculo con muchas emociones, a partir de las 18:15.

La afición franjeada del Alto Paraná podrá observar el desempeño del equipo que atraviesa por un buen momento, liderando el torneo, en busca de la 48ª corona liguera.

Mientras el Decano marcha en la punta con pasos sólidos, el Laureado de Trinidad se encuentra en la parte baja de la clasificación, en zona de descenso.

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Los albiverdes contarán con la conducción técnica provisoria del experimentado argentino Miguel Ángel Pavani, quien cuenta con la asistencia del mundialista Roberto “Toro” Acuña.

El técnico del Expreso, Pablo “Vitamina” Sánchez, mencionó que la rotación es inevitable, por las presentaciones seguidas, incluyendo la Copa Sudamericana, por la que viene de lograr una clara victoria de visitante frente al chileno Audax Italiano por 2-0.

En el enfrentamiento de segundo turno, el Guma buscará sacudirse de las últimas derrotas, tanto en este certamen contra Guaraní, como en la Copa Libertadores frente al Universidad Central de Venezuela (UCV).

La Cruz amarilla viene cumpliendo una buena campaña, logrando fortalecer su promedio, que le permite estar lejos de la zona de riesgo, que es su prioridad.