A qué hora juega Rubio Ñu vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Rubio Ñu y Olimpia disputan hoy la fecha 16 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El “Albiverde” que tendrá la conducción interina de Miguel Pavani y el “Franjeado” de Pablo “Vitamina” Sánchez juegan a las 18:15, hora de Paraguay, en el Antonio Aranda de Ciudad del Este. Dirige Derlis López con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Rubio Ñu vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:15 horas
Argentina: 18:15 horas
Brasil: 18:15 horas
Uruguay: 18:15 horas
Chile: 17:15 horas
Ecuador: 16:15 horas
Colombia: 16:15 horas
Perú: 16:15 horas
Venezuela: 17:15 horas
Bolivia: 17:15 horas
El Salvador: 15:15 horas
México: 15:15 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:15 horas
Estados Unidos - Este: 16:15 horas
Inglaterra: 21:15 horas
España: 22:15 horas
Bélgica: 22:15 horas
Marruecos: 22:15 horas
Sudáfrica: 23:15 horas
Rubio Ñu vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports +
Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61
Rubio Ñu vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.