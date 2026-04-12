12 de abril de 2026 - 11:42

A qué hora juega Rubio Ñu vs. Olimpia y dónde ver en vivo

El portero de Olimpia, Gastón Olveira contiene el penal ejecutado por Ángel Cardozo Lucena, en el duelo correspondiente a la primera rueda del torneo Apertura 2026.Gustavo Machado

Por ABC Color

Rubio Ñu y Olimpia disputan hoy la fecha 16 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El “Albiverde” que tendrá la conducción interina de Miguel Pavani y el “Franjeado” de Pablo “Vitamina” Sánchez juegan a las 18:15, hora de Paraguay, en el Antonio Aranda de Ciudad del Este. Dirige Derlis López con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Rubio Ñu vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:15 horas

Argentina: 18:15 horas

Brasil: 18:15 horas

Uruguay: 18:15 horas

Chile: 17:15 horas

Ecuador: 16:15 horas

Colombia: 16:15 horas

Perú: 16:15 horas

Venezuela: 17:15 horas

Bolivia: 17:15 horas

El Salvador: 15:15 horas

México: 15:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:15 horas

Estados Unidos - Este: 16:15 horas

Inglaterra: 21:15 horas

España: 22:15 horas

Bélgica: 22:15 horas

Marruecos: 22:15 horas

Sudáfrica: 23:15 horas

Rubio Ñu vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Rubio Ñu vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.