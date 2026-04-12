El líder, Olimpia visita al necesitado Rubio Ñu, anfitrión en el Este

Olimpia, actual líder de la clasificación, se enfrenta hoy a Rubio Ñu en el encuentro que dará inicio a la jornada dominical de la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Franjeado”, bajo la dirección de Pablo “Vitamina” Sánchez, y el “Albiverde”, con la conducción interina de Miguel Pavani, se verán las caras a las 18:15 (hora local) en el estadio Antonio Aranda Encina de Ciudad del Este. El arbitraje del compromiso estará a cargo de Derlis López, quien contará con el respaldo técnico de José Armoa desde el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Rubio Ñu, nuevo ciclo para intentar zafar de la zona roja

Rubio Ñu, uno de los clubes recientemente ascendidos, atraviesa una fase crítica en la temporada. El elenco albiverde se vio en la necesidad de prescindir de los servicios del entrenador Gustavo Eliseo Morínigo, con quien habían iniciado el ciclo de su vualta a la máxima categoría, producto de una serie de malos resultados: en los últimos siete partidos registró apenas un triunfo y seis caídas.

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El detonante de este cambio de rumbo fue la derrota por goleada (4-0) en el clásico del barrio Santísima Trinidad ante Sportivo Trinidense. Esto obligó a la dirigencia a decantarse por la conducción interina de un binomio que conoce la casa: Miguel Pavani (gerente deportivo) y Roberto “Toro” Acuña (gerente técnico). Ambos tendrán la misión de cortar la mala racha e intentar zafar de la zona roja de la tabla de promedios, donde el club se encuentra junto al Sportivo San Lorenzo, el otro recién ascendido.

Olimpia y la posibilidad de ampliar su ventaja en la cima

Por su parte, Olimpia vive una realidad diametralmente opuesta. El equipo llega embalado tras su estreno con victoria en la Copa Sudamericana, donde se impuso como visitante ante el Audax Italiano. Al margen de su buen debut internacional, el conjunto franjeado —dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez— se mantiene como el solitario líder del torneo Apertura 2026.

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Actualmente, Olimpia supera por tres puntos a su inmediato perseguidor, Cerro Porteño, pero cuenta con la gran oportunidad de aumentar esa brecha a seis unidades. El equipo busca sacar provecho del tropiezo del “Ciclón”, que no pudo quebrar el cero frente a un Nacional que jugó gran parte del encuentro con inferioridad numérica. Conseguir este “colchón” de puntos en el plano doméstico será vital antes de su segunda presentación en el certamen continental, donde recibirá a Barracas Central en el encuentro programado para este miércoles.

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Antecedentes del duelo entre Rubio Ñu y Olimpia

La formación de Rubio Ñu vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Franco Frágueda; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos y Rodrigo Alborno; Lucas Montiel, Rodrigo Rojas, Fernando Martínez y Carlos Giménez; Mauricio Roldán y Estiven Pérez.

La formación de Olimpia vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Gustavo Vargas y Alan Rodríguez; Bernardo Romeo Benítez, Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro y Eduardo Delmás; Iván Leguizamón y Carlos Sebastián Ferreira.