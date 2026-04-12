Libertad y Trinidense completan la decimosexta fecha en Tuyucuá

Libertad recibe hoy al Sportivo Trinidense en el encuentro que cerrará la disputa de la decimosexta jornada del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Gumarelo” y la “Cruz Amarilla” se enfrentarán a las 20:30 (hora local) en el estadio La Huerta, ubicado en la ciudad de Asunción. La conducción arbitral estará a cargo de Juan Gabriel Benítez, quien contará con el respaldo de Carlos Paul Benítez desde el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Libertad y un presente lejos de lo acostumbrado

Libertad atraviesa un presente sumamente atípico y negativo en comparación con los últimos años, donde acostumbraba a ser un contendiente firme al título. La actualidad del Gumarelo, bajo la dirección técnica de Francisco “Chiqui” Arce, está marcada por la reciente y vergonzosa caída en su estreno en la Copa Libertadores, donde fue derrotado por el debutante Universidad Central de Venezuela.

Más allá de lo demostrado en el plano internacional, su realidad en el torneo doméstico es igualmente preocupante. De forma prematura, el equipo ha quedado fuera de la lucha por el campeonato tras una campaña irregular: registra tres derrotas en las últimas cuatro fechas, rompiendo la racha de cuatro triunfos consecutivos que habían ilusionado con una recuperación. Finalmente, el “Repollero” ha quedado muy relegado en la tabla, ocupando actualmente la séptima posición de la clasificación.

Trinidense, con gran inicio de segunda rueda

Por su parte, Sportivo Trinidense viene mostrando una notable mejoría en esta segunda rueda, tras una primera mitad del torneo bastante floja en la que, además, quedó fuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana al caer ante Olimpia en el “filtro casero”; un resultado atípico considerando sus antecedentes competitivos de los últimos años.

La “Cruz Amarilla”, bajo el comando de José Gabriel Arrúa, llega con el ánimo a tope: en sus primeras cuatro presentaciones de la segunda vuelta registra un empate y tres triunfos. Entre estos resultados destaca la victoria frente al líder, Olimpia, a quien le arrebató su condición de único invicto del certamen, además de la reciente goleada por 4-0 ante Rubio Ñu en el clásico del barrio Santísima Trinidad. Gracias a esta racha, el “Triqui” ocupa actualmente la quinta posición de la clasificación.

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La formación de Libertad vs. Trinidense en la Primera División de Paraguay

Ángel González; Samuel Villalba, Thiago Fernández, Néstor Giménez y Alexis Fretes; Pedro Villalba, Christian Martínez, Álvaro Campuzano y Lucas Sanabria; Federico Carrizo y Gustavo Aguilar.

La formación de Trinidense vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Víctor Samudio; Axel Cañete, Bruno Valdez, Agustín da Silveira y Sergio Mendoza; Nicolás Maná, Gustavo Viera, Nelson Ariel Gauto y Tobías Morínigo; Fernando Romero y Clementino González.