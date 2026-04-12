Rubio Ñu llega a este compromiso en una fase crítica tras la salida de Gustavo Eliseo Morínigo, consecuencia de una racha de seis derrotas en siete partidos y la reciente goleada sufrida ante Sportivo Trinidense. Bajo la conducción interina de la dupla conformada por Miguel Pavani y Roberto “Toro” Acuña, el club de Santísima Trinidad tiene la urgencia de sumar para escapar de la zona roja de los promedios, donde pelea palmo a palmo con el Sportivo San Lorenzo.

Por su parte, el Olimpia de Pablo “Vitamina” Sánchez vive un presente inmejorable. Tras su victorioso estreno internacional ante Audax Italiano, el puntero tiene hoy la posibilidad de estirar a seis puntos su ventaja sobre Cerro Porteño, aprovechando el reciente traspié del “Ciclón” ante Nacional. Lograr esta diferencia en el plano doméstico es la prioridad del Decano antes de recibir este miércoles a Barracas Central por la Copa Sudamericana.

Rubio Ñu vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

17:00 Olimpia, con equipo confirmado

El conducto franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para visitar a Rubio Ñu en Ciudad del Este: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Juan Ángel Vera y Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Rubén Lezcano, Carlos Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón. Seguí la transmisión en vivo a través ABC TV Paraguay en YouTube

17:00 Rubio Ñu, con once definido

El entrenador interino de Rubio Ñu, Miguel Pavani anuncia el siguiente once para recibir a Olimpia en Ciudad del Este: Franco Frágueda; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos y Pedro Álvarez; Lucas Montiel, Rodrigo Rojas, Fernando Martínez y Sebastián Ruiz Díaz; Mauricio Roldán y Carlos Giménez. Seguí la transmisión en vivo a través ABC TV Paraguay en YouTube

16:45 Volvió la energía eléctrica en en el Estadio Antonio Aranda

Tras el breve susto por el apagón en el Estadio Antonio Aranda Encina, la energía eléctrica fue restablecida y el duelo entre Olimpia y Rubio Ñu no corre peligro.

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16:30 El estadio Antonio Aranda quedó sin energía eléctrica

El Estadio Antonio Aranda Encina quedó sin energía eléctrica poco antes del inicio programado para las 18:15. Mientras los técnicos trabajan para restablecer la iluminación, el ambiente en Ciudad del Este se mantiene en vilo para el choque entre el puntero y un urgido elenco albiverde.

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16:15 El líder, Olimpia visita al necesitado Rubio Ñu, anfitrión en el Este

El líder de la clasificación, Olimpia enfrenta hoy a Rubio Ñu en el duelo que pondrá en marcha la jornada dominical de la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Franjeado”, con Pablo “Vitamina” Sánchez a la cabeza y el “Albiverde” que contará con la conducción de Miguel Pavani juegan a las 18:15, hora de nuestro país, en el Antonio Aranda Encina de Ciudad del Este.

16:00 A qué hora juega Rubio Ñu vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Rubio Ñu y Olimpia disputan hoy la fecha 16 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

15:45 Fiesta del fútbol en el Este

Una fiesta del fútbol se vivirá en la tarde de este domingo en Ciudad del Este, con el duelo entre Rubio Ñu y Olimpia, fijado para las 18:15, por la decimosexta fecha del torneo Apertura 2026.

15:30 Dos paraguayos en el once ideal de la primera fecha de la Sudamericana

Dos futbolistas paraguayos fueron distinguidos al integrar el equipo de destacados de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026. Tras el cierre de la jornada inaugural, la Conmebol confirmó anoche la conformación de su once ideal, donde resaltan los nombres de los embajadores del fútbol guaraní por su peso determinante en sus respectivos encuentros.

15:15 La Copa, “Vitamina” franjeada

Una vez más, Olimpia sacó a relucir su chapa de club copero para imponerse con autoridad el miércoles sobre Audax Italiano en Chile por 2-0, en el arranque de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

15:00 Rubio Ñu, con conducción técnica casera

Rubio Ñu recurre a una conducción técnica provisoria mientras las autoridades analizan el reemplazante de Gustavo Eliseo Morínigo.

14:45 Rubio Ñu: Morínigo dio un paso al costado

Rubio Ñu sufrió el lunes una dolorosa caída en el clásico barrial contra Trinidense por 4-0, tras la cual el técnico Gustavo Eliseo Morínigo dio un paso al costado, lo que libera al club al pago de compensación alguna.