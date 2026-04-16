Trinidense-San Lorenzo: Fútbol de Primera en horario otoñal

El duelo entre Trinidense y San Lorenzo, a cumplirse en el estadio Martín Torres, en el capitalino barrio Santísima Trinidad, originalmente fue programado para las 20:30. El cambio obedece a un pedido de la dirigencia sanlorenzana, para el festejo nocturno del aniversario del club de la Ciudad Universitaria.

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La Cruz amarilla es candidata a lograr la victoria, frente a un rival que viene de lograr su primer triunfo de la temporada, en el decimosexto intento.

Con la mala campaña, el Rayadito hipoteca su permanencia en Primera, 34 temporadas, en nueve etapas. El “Triqui”, por su parte, acumula solo 8 años en el círculo privilegiado de nuestro balompié, en cinco ciclos, aunque a esta altura, es un club mucho más consolidado en el profesionalismo, con una participación en la Copa Libertadores y dos en la Sudamericana.