Fútbol
17 de abril de 2026 - 17:13

El Apertura ajusta sus horarios y Pedro Juan Caballero se prepara para recibir al “Ciclón”

Estadio Río Parapití, de Pedro Juan Caballero albergará el duelo entre Recoleta FC y Cerro Porteño, por la decimonovena ronda del torneo Apertura 2026.
Estadio Río Parapití, de Pedro Juan Caballero albergará el duelo entre Recoleta FC y Cerro Porteño, por la decimonovena ronda del torneo Apertura 2026.Gentileza

El Consejo de la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol definió este viernes la hoja de ruta para las jornadas 18 y 19 del Torneo Apertura 2026. Tras la confirmación de la agenda, el campeonato ingresa en su etapa decisiva con cambios significativos en la planificación horaria y una mudanza de localía que trasladará la emoción del fútbol de primera al norte del país.

Por ABC Color

Un punto clave en la nueva programación es la modificación de los horarios. La ronda del Superclásico del fútbol paraguayo, programado para este domingo a las 17:30 en el estadio Defensores del Chaco, marcará el cierre de la franja horaria actual. A partir de la siguiente fecha, todos los encuentros comenzarán 30 minutos antes de lo habitual. Esta decisión responde a una adecuación estacional por la entrada del otoño.

La nota llamativa de la fecha 19 la dará el Recoleta FC, que decidió ejercer su localía frente a Cerro Porteño en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero. El encuentro quedó fijado para el sábado 2 de mayo a las 17:45. Esta elección saca al “Ciclón” de la capital y lo lleva a un escenario con gran convocatoria, permitiendo que la afición azulgrana del departamento de Amambay disfrute de un duelo de su equipo en la máxima categoría.

La mudanza de “Canario” a Pedro Juan Caballero no es casual, sino que responde a un movimiento logística, vinculado a su participación internacional. Solo tres días después del choque ante el Azulgrana, el martes 5 de mayo, el equipo deberá enfrentar al Santos de Neymar por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Al estar previsto que dicho compromiso continental también se dispute en el campo del Sportivo 2 de Mayo, el club optó por centralizar sus operaciones en la frontera para minimizar el desgaste de los viajes y facilitar la participación de los hinchas brasileños al encuentro continental.

Programación de las fechas 18 y 19 del Apertura 2026

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