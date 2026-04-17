La octava edición de la Copa Paraguay, con hoja de ruta definida

La edición 2026, que se pondrá en marcha el martes 12 de mayo tiene un cuadro que se compone de 74 participantes, distribuidos estratégicamente para cubrir todo el espectro del fútbol nacional. La nómina incluye a los 17 campeones departamentales de la UFI, quienes representan genuinamente a cada rincón del país, junto a los 12 clubes de la Primera C que conforman la base del ascenso metropolitano.

A estos se suman 17 clubes de la Primera B, los 16 equipos que integran la División Intermedia, que tiene en en su competencia al campeón vigente de la competición y los 12 protagonistas de la División de Honor. Esta combinación asegura que la Copa Paraguay sea el único torneo donde conviven todos los niveles del fútbol local en una misma llave.

Más allá del trofeo, el premio mayor es el pasaporte internacional. El campeón de la Copa Paraguay 2026 obtendrá un cupo directo a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2027. Esta vía se consolida como una ruta alternativa y emocionante para llegar al torneo más prestigioso del continente sin depender exclusivamente del rendimiento acumulado en el campeonato de liga.

El camino hacia el título y al cupo a la Libertadores

El torneo de integración de la APF se desarrolla en etapas escalonadas, donde los equipos de mayor jerarquía se incorporan a medida que el filtro competitivo se estrecha. En la Fase 1, inician los 17 campeones de la UFI junto a los equipos de la Primera B y C; tras estos cruces directos, que tendrá dos triangulares, 24 clasificados avanzarán a la siguiente instancia.

Posteriormente, en la Fase 2, esos 24 sobrevivientes se enfrentarán a los 16 equipos de la División Intermedia. En este punto del cuadro destaca la presencia de General Caballero de Juan León Mallorquín, que compite como el vigente campeón defensor. De esta ronda saldrán 20 clasificados que accederán a la etapa más esperada.

Finalmente, la Fase 3 marca la irrupción de los 12 clubes de la Primera División. Es el momento donde los equipos del interior y el ascenso buscan la hazaña ante la élite del país. Los ganadores de estos duelos conformarán oficialmente la llave de los octavos de final.