Fútbol
18 de abril de 2026 - 20:43

Clásico: Uno por alejarse, otro por acortar distancia

Estadio Defensores del Chaco con gradas rojo, blanco y azul. Campo de juego bien mantenido y cielo parcialmente nublado.
El estadio Defensores del Chaco, ubicado en el barrio Sajonia de Asunción, captado en ojo de pez, lente ultra gran angular que abarca un campo de visión de 180º.GENTILEZA

Olimpia y Cerro Porteño protagonizarán este domingo el segundo superclásico de la temporada, a disputarse en el Defensores del Chaco, a las 17:30.

Por ABC Color

Los más ganadores de nuestro fútbol se citan en el capitalino barrio Sajonia, a las 17:30, para una gran fiesta deportiva.

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El Decano lidera el torneo Apertura con seis puntos de ventaja, por lo que de ganar dará un paso casi decisivo en pos de la conquista de su 48ª corona liguera.

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El Ciclón no tiene otro camino que el triunfo, que de lograrlo le permitirá acercarse a su tradicional rival y mantener vivas sus posibilidades de su título 36.

Será una gran fiesta, que tendrá un amplio dispositivo de seguridad.

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Los franjeados llegan en un mejor momento en el aspecto físico con respecto a los azulgranas, que cuentan con un tendal de lesionados.

La doble competencia hace que el desgaste a esta altura del año sea mayor. En ese sentido, el entrenador Pablo Sánchez cuenta con más variantes con relación al también argentino Ariel Holan.

“Vitamina” (53 años), lleva 19 partidos dirigidos, con un balance de 14 victorias, 4 igualdades y 1 sola derrota.

Holan (65) registra 4 encuentros, de los cuales ganó 2, empató 1 y perdió 1.