Clásico: Uno por alejarse, otro por acortar distancia

Los más ganadores de nuestro fútbol se citan en el capitalino barrio Sajonia, a las 17:30, para una gran fiesta deportiva.

Lea más: “Vitamina” Sánchez y el plus de la afición

El Decano lidera el torneo Apertura con seis puntos de ventaja, por lo que de ganar dará un paso casi decisivo en pos de la conquista de su 48ª corona liguera.

El Ciclón no tiene otro camino que el triunfo, que de lograrlo le permitirá acercarse a su tradicional rival y mantener vivas sus posibilidades de su título 36.

Será una gran fiesta, que tendrá un amplio dispositivo de seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los franjeados llegan en un mejor momento en el aspecto físico con respecto a los azulgranas, que cuentan con un tendal de lesionados.

La doble competencia hace que el desgaste a esta altura del año sea mayor. En ese sentido, el entrenador Pablo Sánchez cuenta con más variantes con relación al también argentino Ariel Holan.

“Vitamina” (53 años), lleva 19 partidos dirigidos, con un balance de 14 victorias, 4 igualdades y 1 sola derrota.

Holan (65) registra 4 encuentros, de los cuales ganó 2, empató 1 y perdió 1.