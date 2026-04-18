“Vitamina” Sánchez: “La hinchada va a empujar”

Olimpia y Cerro Porteño lidiarán este domingo en Sajonia, a las 17:30, por la 17ª fecha del torneo Apertura, que tiene a los franjeados como líderes.

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“Sabemos que la hinchada nos va a empujar”, señaló “Vitamina” Sánchez en conferencia de este sábado en la Villa fernandina.

“Me imagino un partido cerrado. Olimpia sabe jugar este tipo de partidos”, significó el profesional en otro momento.

Pablo Sánchez destacó la importancia del capitán Richard Sánchez en el equipo, por su experiencia y porque marcó goles que definieron juegos contra el tradicional adversario.

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“Los números hablan por sí solos. Richard el día que ya no juegue será recordado como un gladiador y estará en el corazón siempre del hincha. Jugar casi 50 clásicos no es poca cosa”, referenció el DT, mencionó sobre los 48 encuentros acumulados contra los azulgranas por el volante central.

Consultado sobre el staff arbitral, a cargo de Juan Gabrie Benítez en campo y de Carlos Paul Benítez en el VAR, el entrenador consignó: “Ojalá trabajen de la mejor manera y estén a la altura de ser mundialistas”, aseguró.

El juez central JGB acudirá en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 junto con los asistentes Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

El uruguayo Bryan Bentaberry, que en principio estará en el banco de suplentes, también dejó sus sensaciones sobre el duelo a cumplirse en Sajonia.

“Esperamos este partido todo el año. Es diferente, ojalá me toque jugar. El grupo está muy unido, sabemos lo que queremos lograr este año. Confiamos en cada uno de los compañeros”, indicó el zaguero central.

Por su condición de local, Olimpia dispone de la mayoría de los sectores del Defensores del Chaco para su numerosa afición.

Al igual que “Vitamina” Sánchez, Bentaberry considera que el aliento desde las tribunas será fundamental para salir adelante y dar un paso fundamental hacia la conquista del título del torneo Apertura. “El hincha es uno más en la cancha. Agradecemos el cariño y vamos a dejar todo para lograr los objetivos”, puntualizó el zaguero charrúa.