Manchester City asume el mando de la Premier y sentencia al Burnley

La resistencia del Burnley duró lo que tardó Erling Haaland en activar su instinto asesino. Apenas transcurridos cinco minutos, el “Cyborg” noruego ganó en velocidad a la zaga local y definió con una sutileza impecable por encima de Martin Dubravka. Era el 0-1, pero el aviso llegó incluso antes, con un disparo al larguero de Rayan Cherki que ya vaticinaba el monólogo Sky Blue.

Pese a la falta de puntería en el resto de la primera mitad, que permitió al Burnley marcharse al vestuario con una derrota mínima, la sensación de superioridad fue absoluta. Los datos no mentían: el City suma ya catorce victorias consecutivas ante este rival, con un balance demoledor de 51 goles a favor y solo tres en contra desde 2018.

El City cumple el plan; el Burnley se despide

En la segunda mitad, el equipo de Guardiola gestionó los esfuerzos con la inteligencia de quien se sabe superior. Aunque buscaron el segundo gol para ampliar la diferencia de goles general —criterio que actualmente les otorga el liderato sobre el Arsenal al estar empatados a puntos—, no perdieron los estribos.

Para el Burnley, el pitido final supuso el adiós definitivo a la élite; el equipo consumó su descenso al Championship sin haber tenido el “colmillo” necesario para inquietar a Ederson y retrasar lo inevitable.

La presión se muda a Londres

El escenario ha cambiado radicalmente para el tramo final del curso. Con solo cinco partidos por delante, el City ya ha cumplido su primer gran objetivo: reducir la ventaja del Arsenal a cero. Ahora, la tensión se traslada íntegramente al Emirates Stadium.

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Este fin de semana, mientras el Manchester City aparca la liga para disputar las semifinales de la FA Cup, el Arsenal de Mikel Arteta tendrá una prueba de fuego ante el Newcastle United. Los ‘Gunners’ ya no tienen margen de error; cualquier tropiezo podría dejarle el camino libre a un City que ha ganado siete de sus últimos nueve compromisos y parece haber puesto la directa hacia un nuevo título.

Ficha técnica

0 - Burnley: Dubravka; Walker, Ekdal, Humphreys (Florentino, minuto 82), Esteve, Hartman; Ward-Prowse, Laurent (Edwards, minuto 87); Tchaouna (Foster, minuto 72), Anthony (Tresor, minuto 87) y Flemming (Broja, minuto 82).

1 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri (Nico, minuto 65); Silva, O’Reilly, Cherki; Semenyo (Savinho, minuto 65), Doku y Haaland.

Gol: 0-1. Haaland, minuto 5.

Árbitro: Andrew Madley. Sin amonestados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de la Premier League disputado en Turf Moor (Burnley) y adelantado a este miércoles por la participación del Manchester City en las semifinales de la FA Cup.

Fuente: EFE