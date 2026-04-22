Libertad habilita la venta de entradas para recibir al puntero Olimpia

La dirigencia estableció una escala de precios diferenciada para premiar la fidelidad de sus asociados. Los socios al día y vitalicios cuentan con el beneficio de acceso libre en los sectores de Gradería Sur y Plateas, además de Preferencias para los vitalicios, siempre presentando el código QR oficial. Por su parte, los socios al día que deseen asistir a Preferencias deberán abonar G. 50.000, mientras que el costo para menores socios desde los 2 años es de G. 10.000.

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Para quienes no son socios, los precios se fijaron en G. 30.000 para Gradería Sur y G. 40.000 para el sector de Plateas. Es importante destacar que los niños de hasta 12 años tienen acceso libre en Graderías y Plateas, mientras que en Preferencias abonan una tarifa plana de G. 10.000 a partir de los 2 años. Por otro lado, la hinchada visitante será ubicada en Gradería Norte con un costo de entrada de G. 30.000.

Canales de compra y puntos habilitados

La adquisición de tickets ya se puede realizar de forma digital a través del portal oficial www.clublibertad.com.py. Ingresando a la sección GUMATICKETS, los fanáticos pueden asegurar su lugar desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Este servicio permanecerá activo hasta el horario de inicio del encuentro.

Para aquellos que prefieran la compra presencial, el club habilitó un punto de venta en el Shopping Villa Mora, específicamente en los locales 10 y 11 de la Planta Baja (Aquí Pago/Pago Express). La atención en este sitio se centrará el día sábado 25, en un horario corrido desde las 10:00 hasta las 19:00.

Restricciones y recomendaciones finales

La organización aclaró que el sector de Preferencias es de uso exclusivo para la familia gumarela, vendiéndose entradas únicamente a socios vitalicios y socios al día. Se recomienda a todos los asistentes generar su código QR con antelación para evitar inconvenientes en los accesos y asegurar una entrada fluida al estadio. El Clásico en Tuyucuá promete ser una fiesta total, y con la preventa ya en marcha, se espera que los sectores locales se agoten rápidamente.