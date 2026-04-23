Los tres clubes que ya pueden respirar tranquilos en la normativa sub 19

El podio del cumplimiento: Cerro, Libertad y Trinidense

Tres instituciones han logrado garantizar su conformidad reglamentaria mucho antes del cierre del certamen. Cerro Porteño encabeza la lista como el club con mayor rodaje juvenil, alcanzando los 1.184 minutos, lo que supone un 132% de lo requerido. La figura de Marcelo Iván Chaparro ha sido fundamental en este proceso, consolidándose con partidos completos en la segunda mitad del torneo.

Libertad también ha sellado su pasaporte a la tranquilidad reglamentaria. Con un acumulado de 983 minutos, el “Guma” supera el 109% de la meta exigida, demostrando que su apuesta por la cantera sigue dando frutos en el primer equipo. Por su parte, Sportivo Trinidense completa este grupo de avanzada con 976 minutos, asegurando su permanencia en la norma gracias al aporte constante de Pedro Manuel Zarza.

Olimpia, a las puertas de la meta

El Decano se encuentra en una situación sumamente cómoda y es cuestión de tiempo para que se una al grupo de los que ya cumplieron. Con 798 minutos acumulados, a Olimpia solo le restan 102 minutos para sellar el expediente. La regularidad de Eduardo Andrés Delmás ha permitido que el equipo franjeado esté a poco más de un partido completo de cumplir con la normativa de la APF.

La “zona roja”: El 2 de Mayo y Luqueño, sin margen de error

La preocupación real se traslada a los clubes que han postergado la inclusión de sus canteranos. Sportivo Luqueño cuenta con 536 minutos y deberá encontrar la manera de sumar otros 364 en apenas cinco fechas. Sin embargo, el escenario más dramático lo vive el Sportivo 2 de Mayo.

El equipo pedrojuanino es el que presenta mayor urgencia con solo 496 minutos sumados. Esto obliga al “Gallo Norteño” a utilizar a sus juveniles durante 404 minutos de los últimos 450 que quedan en disputa. En la práctica, esto significa que el 2 de Mayo deberá jugar casi todos los minutos restantes con un Sub-19 en cancha para evitar sanciones.