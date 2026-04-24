Fútbol
24 de abril de 2026 - 09:18

A qué hora juega hoy Cerro vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Ameliano por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Ameliano por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón de Ariel Holan y la V Azulada de Roberto Nanni juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Dirige José Méndez con VAR de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas

Estados Unidos - Este: 19:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano:¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano:¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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