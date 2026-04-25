Fútbol
25 de abril de 2026 - 14:33

San Lorenzo vs. Rubio Ñu, en el cierre de la ronda

Estadio Gunther Vogel, sede del partido entre Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu, marcado para este domingo, a las 20:00.
Estadio Gunther Vogel, sede del partido entre Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu, marcado para este domingo, a las 20:00.VICTOR MIRANDA

Sportivo San Lorenzo y Rubio Ñu lidiarán este domingo en la Ciudad Universitaria, a las 20:00, en el último partido de la decimoctava fecha del campeonato Apertura 2026. El Rayadito marcha último, en zona de descenso, mientras que el Laureado cumple una mejor campaña, pero aún comprometido con el promedio.

Por ABC Color

El estadio Gunther Vogel recibirá el partido entre San Lorenzo y Rubio Ñu, fijado para las 20:00 y que contará con la conducción referil del mundialista Juan Gabriel Benítez. En el VAR estará Édgar Galeano.

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En la rueda inicial, el Laureado se había impuesto en Santísima Trinidad por 2-0, mediante las anotaciones de Brian Blasi y Ánderson Leguizamón.

Para el acceso a graderías se debe abonar 30.000 guaraníes, mientras que a Preferencias, G. 50.000. El club de la Ciudad Universitaria es uno de los pocos que fija entradas a menores de 12 años, que deben pagar G. 15.000.

La campaña albiverde comprende 5 victorias, 3 empates y 9 derrotas. La marca sanlorenzana, por su parte, es de 1 triunfo, 5 igualdades y 11 caídas.