San Lorenzo vs. Rubio Ñu, en el cierre de la ronda

El estadio Gunther Vogel recibirá el partido entre San Lorenzo y Rubio Ñu, fijado para las 20:00 y que contará con la conducción referil del mundialista Juan Gabriel Benítez. En el VAR estará Édgar Galeano.

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En la rueda inicial, el Laureado se había impuesto en Santísima Trinidad por 2-0, mediante las anotaciones de Brian Blasi y Ánderson Leguizamón.

Para el acceso a graderías se debe abonar 30.000 guaraníes, mientras que a Preferencias, G. 50.000. El club de la Ciudad Universitaria es uno de los pocos que fija entradas a menores de 12 años, que deben pagar G. 15.000.

La campaña albiverde comprende 5 victorias, 3 empates y 9 derrotas. La marca sanlorenzana, por su parte, es de 1 triunfo, 5 igualdades y 11 caídas.