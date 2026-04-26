Guaraní y 2 de Mayo cierran con triunfos la fecha 5 del torneo Anual del fútbol femenino

Guaraní se impuso 3-2 a Sportivo San Lorenzo, mientras que Sportivo 2 de Mayo derrotó 2-0 a Sportivo Ameliano, en los encuentros matutinos que bajaron el telón de la quinta fecha del Campeonato Anual Femenino.

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Ambos compromisos se disputaron en el Cardif, donde el Aborigen se quedó con un ajustado triunfo en un duelo de alta intensidad, mientras que el conjunto norteño resolvió su partido con mayor autoridad para sumar de a tres.

De esta manera, la fecha 5 quedó completada con resultados que siguen moviendo la tabla de posiciones del certamen.

Síntesis

Guaraní 3-Sportivo San Lorenzo 2

Estadio: CARDIF. Árbitra: Fany Martínez L. Asistentes: Pamela González y Liz Estigarribia. Cuarta Árbitra: Yehimi Bordón.

Guaraní: Nilani Chávez; Arminda Troche, Tamara Paniagua, Johana Medina y Nora Peralta (80′ Ivana Mendoza); Jessica Martínez, Laura Romero, Fiona Zaracho (78′ María del Puerto) y Deisy Sánchez; Alejandra Escurra y Larissa Saldívar. D.T.: Dominga Cabrera.

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Sportivo San Lorenzo: Amalia Cabral; María Duarte, Ana Almeida (46′ Beatriz Medina), Leila Steillman y Fátima Ramos; Yessica Álvarez, Micaela Valdez, Ángeles Patiño y Angie Delgado (90′+1′ Lorenza Fleitas); Jessica Román (71′ Arianne Quinto) y Cecilia Figueredo (46′ Aldana Silguero). D.T.: José Armoa.

Goles: 29′ Arminda Troche, 32′ y 46′ Larissa Saldívar, (G); 53′ Angie Delgado y 76′ Ángeles Patiño (SL). Amonestadas: 80′ Arminda Troche (G); 88′ Leila Steillman y 90′+2′ Arianne Quinto (SL).

Sportivo Ameliano 0-Sportivo 2 de Mayo 2

Estadio: CARDIF. Árbitra: Ivanna Pera. Asistentes: Nilda Serrano y Mónica Ferreira. Cuarta Árbitra: Helena Cantero.

Sportivo Ameliano: Estefany Pedraza; Débora Sosa (83′ María Báez), Milagros Valdovinos, Sherlyn Hernández y Meysi Melgarejo: Maricza Jara, Leila Monzón (74′ Natalia Roda), María Benítez y Fátima Acosta; Carmen Olmedo y Milena Zorrilla (59′ Madian Musa). D.T.: Alberto Canet.

Sportivo 2 de Mayo: Yazmín Duarte; Verónica Vázquez, Ilda Zayas (46′ Ingrid Espinoza), Silvia Leguizamón (82′ Margarita Oviedo) y María López (70′ Liz Bareiro); Mónica Cabrera, Katy Solera (70′ Maidi Cristaldo), María Maldonado (46′ Milagros Galeano) y Esther Villamayor; Aida López y Paola Giménez. D.T: Hugo González.

Goles: 45′ Silvia Leguizamón y 87′ Maidi Cristaldo (2M). Amonestadas: 84′ María Báez y 87′ Miena Zorrilla (SA); 86′ Milagros Galeano (2M).

Otros marcadores

Cerro Porteño 6-Nacional/Humaitá 1

Olimpia 7-Rubio Ñu 0

Sportivo Trinidense 0-Libertad 3

Recoleta 0-Sportivo Luqueño 3