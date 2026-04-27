Los números de Julio César Cáceres en San Lorenzo

Sportivo San Lorenzo inició la temporada bajo el comando técnico de Marcelo Palau, quien dejó el cargo tras las derrotas en fila sufridas en las cuatro primeras rondas del torneo Apertura.
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El elegido para intentar enderezar el rumbo rayadito fue Julio César Cáceres. Sin embargo, las cosas no mejoraron debido a que el profesional encontró un plantel limitado y sin posibilidades de potenciarlo, ya que el libro de pases se encontraba cerrado.
Cáceres tuvo 14 partidos, de los cuales ganó 1, empató 5 y perdió 8. San Lorenzo es el tercer club en su corta carrera como entrenador, que va de más a menos.
El profesional se inició en el rubro, tras su exitosa carrera como futbolista, en Olimpia, con el que logró tres trofeos (Copa y Supercopa Paraguay 2021, más Clausura 2022), para luego conducir al Sportivo Luqueño.
San Lorenzo se encuentra hundido en la clasificación del torneo Apertura y en el promedio.