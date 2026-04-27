Mario Grana, en la conducción provisoria de San Lorenzo

La dirigencia del Sportivo San Lorenzo, presidida por Óscar Said Bobadilla, realiza frecuentes reuniones, presenciales y telemáticas, para determinar los pasos a seguir en cuanto a la conducción técnica.

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Es altamente probable que el Rayadito complete las cuatro fechas que le quedan al Apertura 2026 bajo la orientación del exentrenador de Cerro Porteño, Mario Grana.

El club de la Ciudad Universitaria se encuentra en el último puesto del torneo Apertura y en la zona de descenso, producto de su mala campaña que comprende 1 triunfo, 5 empates y 12 de derrotas.

Como el coordinador de los juveniles, Mario Grana, se encuentra a mano, el mismo estaría dirigiendo al equipo que el viernes enfrentará a Libertad en La Huerta, a las 20:00.

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Muchos técnicos interinos terminaron siendo fijos con resultados auspiciosos, por lo que no extrañaría que Grana siga en el cargo en el segundo semestre, ya que a esta altura es un conocedor de la casa.

Además del Ciclón, el profesional argentino fue técnico del Deportivo Capiatá, Independiente de Campo Grande, Morón de Argentina, Rubio Ñu, 12 de Octubre de Itauguá, General Caballero de Juan León Mallorquín y Tacuary. Un entrenador de vasta experiencia.