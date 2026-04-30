La 19ª ronda del torneo Apertura se disputará íntegramente en Asunción

Esta es la primera vez en la temporada que todos los juegos de una misma ronda se cumplan en una misma ciudad, en este caso Asunción.

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El “combo” se completó con el cambio de localía de Recoleta FC para su partido contra Cerro Porteño. En principio el duelo debió cumplirse en Pedro Juan Caballero (Amambay), pero al final se desarrollará en el estadio de Nacional, por el alto costo logístico que representa el montaje del espectáculo en el decimotercer departamento.

Guaraní utilizará el estadio del Fernando de la Mora, de la División Intermedia, para jugar con Nacional. La distancia entre la Toldería, que se encuentra en el barrio Pinozá y el coliseo rojo, que está en Vista Alegre, es de unos 5 kilómetros.

Los enfrentamientos de la decimonovena fecha del campeonato Apertura son los siguientes:

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Viernes, 17:45: Trinidense vs. 2 de Mayo, en el estadio Martín Torres, en Santísima Trinidad.

Viernes, 20:00: Libertad vs. San Lorenzo, en La Huerta.

Sábado, 17:45: Recoleta FC vs. Cerro Porteño, en el Arsenio Erico.

Sábado, 20:00: Rubio Ñu vs. Luqueño, en La Arboleda.

Domingo, 17:45: Olimpia vs. Ameliano, en el Defensores del Chaco.

Domingo, 20:00: Guaraní vs. Nacional, en el estadio Emiliano Ghezzi.