Sportivo Luqueño no podrá contar con su goleador Maggi

Sportivo Luqueño jugará el viernes el partido del semestre contra Rubio Ñu, rival directo en la lucha por la permanencia. El argentino Iván Maggi, goleador auriazul y del campeonato Apertura, con 10 tantos, no podrá participar del espectáculo a cumplirse en La Arboleda, a las 20:00.