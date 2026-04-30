Sportivo Luqueño no podrá contar con su goleador Maggi

Iván Gabriel Maggi, centroatacante argentino del Sportivo Luqueño, se perderá el partido sabatino contra Rubio Ñu, en Santísima Trinidad, por haber llegado a su quinta tarjeta amarilla, penada con una fecha de suspensión.
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El choque del fin de semana entre albiverdes y auriazules se desarrollará en Santísima Trinidad, a las 20:00.
El Laureado se encuentra en el puesto 11 del promedio, mientras que el Sportivo está en el 10. Si gana el local, desplazará a su rival, que se quedará en zona roja. Por ese motivo, la gran importancia de este enfrentamiento.
El ariete Maggi, de 26 años, fue amonestado contra 2 de Mayo (fecha 1), Cerro Porteño (3 y 14), Guaraní (17) y Trinidense (18).
Son dos las opciones que tiene el entrenador Hernán Rodrigo López para cubrir la vacancia de “9”, Alan Pereira y Walter González, algo resistido por la afición por su baja producción goleadora.
En los demás puestos no habría modificaciones, aunque como el lateral izquierdo Axel Balbuena arrastra una molestia física, es probable el ingreso de Álvaro Martínez, como ocurrió en el partido de la ronda anterior, en la victoria por 2-1 contra Trinidense.