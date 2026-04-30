Trinidense vs. 2 de Mayo, duelo de primer turno del viernes

Trinidense y 2 de Mayo romperán el hielo del atípico capítulo 19 del torneo Apertura que se desarrollarán íntegramente en la capital del país.
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El estadio Martín Torres, ubicado en el barrio Santísima Trinidad, albergará el espectáculo previsto para las 17:45.
Por su mejor campaña y la condición de local, la Cruz amarilla es candidata a quedarse con la victoria. El conjunto “avícola” necesita mejorar su producción para fortalecer el promedio y así evitar problemas con el descenso en el tramo final de la temporada.
En la primera rueda, el 2 de Mayo se impuso como local sobre el “Triqui” por 1-0, mediante la anotación de Matías Cáceres.
De los 18 juegos animados en el certamen, los auriazules, dirigidos técnicamente por José Gabriel Arrúa, ganaron 6, empataron 8 y perdieron 4. La más reciente caída se produjo contra Luqueño por 2-1, en Itauguá.
Los albiazules del Amambay, conducidos por Eduardo Ledesma, llevan 3 triunfos, 6 igualdades y 9 caídas.