Olimpia busca sanar heridas con el grito de campeón ante Ameliano

El Estadio Defensores del Chaco será el epicentro de todas las miradas este domingo. Olimpia llega a la decimonovena fecha del Torneo Apertura 2026 con la posibilidad matemática de gritar campeón y sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. El “Rey de Copas” se verá las caras ante el Sportivo Ameliano a partir de las 09:30. La máxima autoridad en el campo de juego será Juan Gabriel Benítez, quien contará con el respaldo de Édgar Galeano desde la cabina del VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia busca el título y la redención

Olimpia encara una oportunidad de oro para sanar las heridas. Tras el duro revés sufrido ante el equipo alternativo de Vasco da Gama en la Sudamericana, el conjunto de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene el escenario ideal para reivindicarse ante su hinchada: la posibilidad de gritar campeón. Eso sí, deberá afrontar este desafío sin su máximo estandarte, Richard Ortiz, quien se pierde el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

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Para que el Franjeado dé la vuelta olímpica este domingo, las calculadoras apuntan a dos combinaciones de resultados. La primera opción es la más directa: una victoria decana combinada con un tropezón de Cerro Porteño (que no gane ante Recoleta). La segunda vía, cargada de suspenso, se activaría incluso con un empate de Olimpia, siempre que el Ciclón muerda el polvo ante el conjunto funebrero. En ese escenario, la diferencia sería de 9 puntos con solo 9 por jugar; sin embargo, la ventaja deportiva sentenciaría la historia a favor del Rey de Copas por haber ganado los dos superclásicos de la temporada.

Ameliano, el invitado más peligroso

En la otra esquina aparece el Sportivo Ameliano, un equipo que en los últimos años se ha ganado el mote de “sombra negra” de Olimpia y que llega al Defensores con una misión dual. Bajo la conducción táctica de Roberto Nanni, la “V Azulada” no solo busca arruinar el festejo franjeado, sino que necesita sumar puntos vitales para su gran prioridad institucional: asegurar la permanencia en la categoría.

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El conjunto de Villeta desembarca en esta fecha 19 presumiendo un invicto en la segunda rueda del certamen (cuatro victorias y tres empates), racha que se extiende a diez encuentros si se contabiliza los encuentros consecutivos. Estos números catapultaron al equipo al podio de la clasificación, ubicándose solo por detrás de Olimpia y Cerro Porteño. Precisamente, el equipo de Nanni podría convertirse en el “aliado” inesperado del Ciclón: si logra frenar al puntero en Sajonia, le dará una mano directa a los de Barrio Obrero para extender la definición del campeonato, al menos, una semana más.

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Antecedentes del duelo entre Olimpia y Ameliano

La formación de Olimpia vs. Ameliano en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Richard Sánchez, Hugo Quintana y Eduardo Delmás; Bernardo Romeo Benítez y Adrián Alcaraz. D.T.: Pablo “Vitamina” Sánchez.

La formación de Ameliano vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Hugo Fabián Franco, Julio González Trinidad, Luca Falabella y Jesús Abel Paredes; Sebastián Aranda, Valentín Larralde, Jonathan Benítez y Raúl Cabral; Elvio Vera y Jorge Sanguina. D.T.: Roberto Nanni.