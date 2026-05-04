Un Martínez por otro en el 3 de Noviembre

En su primera participación en la División Intermedia (no en la segunda categoría, ya que estuvo cuando la Primera B era el nivel 2 de nuestro fútbol), el 3 de Noviembre registra tres empates y dos derrotas en el circuito, en el que viene pagando “derecho de piso” con sus errores.

Lea más: Fantástica remontada del líder General Caballero JLM

Después de la igualdad 1-1 con Tacuary, la dirigencia tricolor dispuso el volantazo, prescindiendo de los servicios de José María Martínez, con el que logró el ascenso, y nominando a Ángel Marcelo Martínez como nuevo conductor.

Ángel venía dirigiendo al 24 de Setiembre de Areguá en la Primera B. Deja el club de la capital del departamento Central para una mejora deportiva y económica.

En la sexta fecha de la Intermedia, el 3 de Noviembre jugará contra el Independiente de Campo Grande, en duelo marcado para el sábado 9, en el estadio Ricardo Grégor, a las 10:00.