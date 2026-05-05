Fútbol
05 de mayo de 2026 a la - 12:13

2 de Mayo y Nacional-Humaitá cierran con triunfo la sexta fecha del Campeonato Anual Femenino

Festejo de Nacional Humaitá en el cierre de la fecha 6.
Festejo de Nacional Humaitá en el cierre de la fecha 6.

La sexta jornada del Campeonato Anual Femenino llegó a su fin este domingo con dos encuentros disputados en el Cardif, donde Sportivo 2 de Mayo y Nacional-Humaitá se quedaron con importantes victorias.

Por ABC Color

En el primer turno, el conjunto pedrojuanino superó por 2-1 a Recoleta FC, sumando tres puntos clave en la tabla.

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Sportivo 2 de Mayo 2-Recoleta FC 1

Estadio: CARDIF. Árbitra: Fany Martínez. Asistentes: Rosa Jara y Denisse Escobar. Cuarta árbitra: Adriana Barrios.

Sportivo 2 de Mayo: Nancy Samudio; Verónica Vázquez, Maidi Cristaldo (46′ Rosalba Alegre), Silvia Leguizamón y Liz Bareiro (46′ Silvia Báez); Katy Solera (75′ Ilda Zayas), Kamila Cháves (46′ María Maldonado), Ingrid Espinoza y Esther Villamayor (87′ Evelyn Forneron); Aida López (61′ Mónica Caballero) y Paola Giménez. DT: Hugo González.

Recoleta FC: Kamila Benítez; Nayeli Villagra, Sofía Pedrozo (61′ Nicole González), María Moreno (61′ Giovana Albrecht) y María Orrego; Wilma Espinoza, Evelyn Peña, Mariela Godoy y Yésica Alonso (78′ Micaela Amarilla); Amanda Villalba (61′ Brenda Gómez) y Betania Romero. DT: Elvio Sandoval.

Goles: 46′ Rosalba Alegre y 64′ Katy Solera (2M); 32′ Wilma Espinoza (R). Amonestada: 82′ Nayeli Villagra (R).

Festejo del 2 de Mayo en el cierre de la sexta fecha.
Festejo del 2 de Mayo en el cierre de la sexta fecha.

Posteriormente, Nacional-Humaitá se impuso por 3-1 frente a Sportivo Ameliano, cerrando la jornada con autoridad.

Nacional-Humaitá 3-Sportivo Ameliano 1

Estadio: CARDIF. Árbitra: Aracely Gómez. Asistentes: Camila Escobar y Liz Aguirre. Cuarta árbitra: Fany Martínez. 

Nacional-Humaitá: Yeidy Molinas; María Ortega, Mikalia Duarte, Bethania Vázquez (70′ Reachel Rolón) y Sofía Mancuello (70′ Kiara Florentín); Marlene Cáceres, Araceli Riquelme (57′ Liliana Vázquez), Doralice Fleitas (70′ Perla Cubilla) y Jessika Ramírez; Tatiana Escobar (57′ Iris Esteche) y Delci Serafini. D.T.: Víctor Bogado.

Sportivo Ameliano: Estefany Pedrazas (23′ Fiorella Portillo); Débora Sosa, Milagros Valdovinos (46′ Liz Giménez), Sherlyn Hernández (78′ Amambay Benítez) y Meysi Melgarejo; Maricza Jara, Leila Monzón, Fátima Stumpfs y Carmen Olmedo; Nathalia Sánchez (78′ Natalia Roda) y Milena Zorrilla (46′ Fidencia Ortiz). D.T.: Alberto Canet.

Goles: 27′ Jessika Ramírez, 42′ Delci Serafini y 70′ Doralice Fleitas (NH); 33′ Delci Serafini (c/s/v) (SA). Amonestada: 40′ Débora Sosa (SA).

De esta manera, la fecha 6 concluye con movimientos en la clasificación y deja a varios equipos bien posicionados de cara a lo que será la continuidad del certamen.