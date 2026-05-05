2 de Mayo y Nacional-Humaitá cierran con triunfo la sexta fecha del Campeonato Anual Femenino

En el primer turno, el conjunto pedrojuanino superó por 2-1 a Recoleta FC, sumando tres puntos clave en la tabla.

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Sportivo 2 de Mayo 2-Recoleta FC 1

Estadio: CARDIF. Árbitra: Fany Martínez. Asistentes: Rosa Jara y Denisse Escobar. Cuarta árbitra: Adriana Barrios.

Sportivo 2 de Mayo: Nancy Samudio; Verónica Vázquez, Maidi Cristaldo (46′ Rosalba Alegre), Silvia Leguizamón y Liz Bareiro (46′ Silvia Báez); Katy Solera (75′ Ilda Zayas), Kamila Cháves (46′ María Maldonado), Ingrid Espinoza y Esther Villamayor (87′ Evelyn Forneron); Aida López (61′ Mónica Caballero) y Paola Giménez. DT: Hugo González.

Recoleta FC: Kamila Benítez; Nayeli Villagra, Sofía Pedrozo (61′ Nicole González), María Moreno (61′ Giovana Albrecht) y María Orrego; Wilma Espinoza, Evelyn Peña, Mariela Godoy y Yésica Alonso (78′ Micaela Amarilla); Amanda Villalba (61′ Brenda Gómez) y Betania Romero. DT: Elvio Sandoval.

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Goles: 46′ Rosalba Alegre y 64′ Katy Solera (2M); 32′ Wilma Espinoza (R). Amonestada: 82′ Nayeli Villagra (R).

Posteriormente, Nacional-Humaitá se impuso por 3-1 frente a Sportivo Ameliano, cerrando la jornada con autoridad.

Nacional-Humaitá 3-Sportivo Ameliano 1

Estadio: CARDIF. Árbitra: Aracely Gómez. Asistentes: Camila Escobar y Liz Aguirre. Cuarta árbitra: Fany Martínez.

Nacional-Humaitá: Yeidy Molinas; María Ortega, Mikalia Duarte, Bethania Vázquez (70′ Reachel Rolón) y Sofía Mancuello (70′ Kiara Florentín); Marlene Cáceres, Araceli Riquelme (57′ Liliana Vázquez), Doralice Fleitas (70′ Perla Cubilla) y Jessika Ramírez; Tatiana Escobar (57′ Iris Esteche) y Delci Serafini. D.T.: Víctor Bogado.

Sportivo Ameliano: Estefany Pedrazas (23′ Fiorella Portillo); Débora Sosa, Milagros Valdovinos (46′ Liz Giménez), Sherlyn Hernández (78′ Amambay Benítez) y Meysi Melgarejo; Maricza Jara, Leila Monzón, Fátima Stumpfs y Carmen Olmedo; Nathalia Sánchez (78′ Natalia Roda) y Milena Zorrilla (46′ Fidencia Ortiz). D.T.: Alberto Canet.

Goles: 27′ Jessika Ramírez, 42′ Delci Serafini y 70′ Doralice Fleitas (NH); 33′ Delci Serafini (c/s/v) (SA). Amonestada: 40′ Débora Sosa (SA).

De esta manera, la fecha 6 concluye con movimientos en la clasificación y deja a varios equipos bien posicionados de cara a lo que será la continuidad del certamen.