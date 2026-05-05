Fútbol
05 de mayo de 2026 a la - 13:29

Pablo Aguilar, nuevo director técnico de Los Bravos del 24

Pablo Aguilar (39 años), nuevo director técnico del 24 de Setiembre de Areguá.
Pablo Aguilar (39 años), nuevo director técnico del 24 de Setiembre de Areguá.Club 24 de Setiembre - Oficial

El 24 de Setiembre de Areguá anunció este martes a Pablo César Aguilar como nuevo director técnico para dar continuidad a su campaña en la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Por ABC Color

La presencia de Pablo Aguilar como entrenador del 24 de Setiembre de Valle Pucú, Areguá, no deja de sorprender, ya que en principio su incursión en el club franjeado sería como futbolista.

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Un hecho de fuerza mayor obligó a la dirigencia, encabezada por Gustavo Coronel Franco, a buscar un nuevo estratega, debido a la salida de Ángel Marcelo Martínez para conducir al 3 de Noviembre, en la División Intermedia.

De esta manera, las autoridades de Los Bravos, propusieron la conducción del plantel a Aguilar, quien aceptó el reto, teniendo como asistente a un servidor del club, Gerardo Ferreira.

El 24 de Setiembre ocupa el quinto puesto del torneo de la tercera categoría, con una campaña que comprende dos victorias, dos empates y una derrota.

El estreno de Aguilar está marcado para el domingo contra el Sportivo Iteño, en el estadio Salvador Morga de la Ciudad del Cántaro y la Miel, a las 16:00.