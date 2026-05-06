Ramón Sosa, 10 goles con Palmeiras y afinado para la Copa del Mundo

Ramón Sosa, extremo de 26 años, natural de Maracaná (Canindeyú), llegó al Palmeiras el julio de 2025 luego de su paso por el Nottingham Forest de Inglaterra, en el que no tuvo la trascendencia esperada.

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Con el “Verdão”, “Amiguito” totaliza 57 partidos y 10 goles. Su marca de este año es de 6 tantos en 28 cotejos. Sus conversiones del presente ciclo se dieron en cuatro eventos, Copa Libertadores (2), Brasileirão (1), Copa de Brasil (2) y Estadual Paulista (1).

¡AHÍ VIENE RAMÓN! El Flaco López condujo y Sosa aprovechó el error en la defensa para marcar el 2-0 de Palmeiras vs. Sporting Cristal.



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La adaptación de Sosa al plantel que dirige el portugués Abel Ferreira, ayudado por el capitán Gustavo Gómez, quien hoy cumple 33 años. En la dotación verde se encuentra un tercer integrante de la selección paraguaya, en recientemente naturalizado Mauricio Prado (24).

La carrera de Sosa contempla Deportivo Central de Yby Pytã, Atlético Tembetary, Lanús (formativas), River Plate (Kelito), Olimpia, Gimnasia La Plata, Talleres de Córdoba, Nottingham Forest y Palmeiras.

Ramón Sosa y el Mundial 2026

Ramón Sosa es un seguro integrante de la selección paraguaya en el Mundial 2026. El debut de la Albirroja, que integra el Grupo D, está fijado para el viernes 12 de junio contra Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Inglewood (California), a las 22:00.

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La segunda presentación será el viernes 19 frente a Turquía en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California). Técnicamente, por la diferencia horaria, para nuestro país será el sábado 20, a las 00:00. El jueves 25, el tercer y último duelo de la fase de grupos contra Australia, nuevamente en Santa Clara, a las 23:00.