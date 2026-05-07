Troadio Duarte y los cálculos para mantener a San Lorenzo en Primera

El Sportivo San Lorenzo oficiará de local el domingo en el Defensores del Chaco para medir a Olimpia, a las 17:45, por la vigésima ronda del torneo Apertura 2026.

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El duelo marcará el estreno de Troadio Duarte como conductor del Rayadito, que además de Sergio Orteman y Julio César Cáceres fue dirigido por un partido por Mario Grana, coordinador de las Formativas, quien dio una mano de forma provisoria.

Troadio considera que con 47 puntos, San Lorenzo podría lograr la permanencia, dependiendo lógicamente de los otros clubes que se encuentran con bajo promedio, en zona de riesgo.

La cosecha actual rayadita es de 8 unidades de 57 posibles, con una campaña de 1 triunfo, 5 empates y 13 caídas. Con este panorama, los albirrojos necesitan 39 unidades para llegar al objetivo propuesto por el nuevo estratega.

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El orientador guaireño, que antes de llegar al club de la Ciudad Universitaria venía conduciendo al Deportivo Capiatá, en la División Intermedia, mueve sus piezas con el objetivo de conformar un equipo competitivo para medir al Decano.

En la rueda inicial, Olimpia y San Lorenzo habían empatado en Sajonia 1-1.

Los “universitarios” cumplen su noveno ciclo en el círculo privilegiado de nuestro balompié, en el que totalizan 34 temporadas.

La primera etapa fue entre 1950 y 1952, la segunda de 1954 a 1955, la tercera entre 1961 a 1969, la cuarta fue de 1985 a 1986, la quinta entre 1988 a 1992, la sexta de 1995 a 2003, la séptima fue en 2015, la octava de 2019 a 2020, mientras que la actual se inició este año.