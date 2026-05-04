Troadio Duarte pone manos a la obra en San Lorenzo

El Sportivo San Lorenzo presentó este lunes a Troadio Daniel Duarte, su tercer director técnico de la temporada, después de Sergio Orteman y Julio César Cáceres. El profesional guaireño, que venía dirigiendo al Deportivo Capiatá, tiene la difícil misión de mantener al Rayadito en la máxima categoría de nuestro fútbol.