Troadio Duarte pone manos a la obra en San Lorenzo

Los resultados cosechados por el Sportivo San Lorenzo hasta aquí fueron tan malos que ponen en riesgo su continuidad en el círculo privilegiado de nuestro balompié.
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Comenzó Sergio Orteman, luego vino Julio César Cáceres, quien tampoco pudo enderezar el rumbo. En la ronda anterior, en la caída por 5-0 contra Libertad, en La Huerta, el equipo fue dirigido de forma interina por el coordinador de formativas, Mario Grana, quien retorna a su función habitual.
Troadio Daniel Duarte, nuevo conductor del Rayadito, comanda un staff conformado por Nelson Ruiz, Carlos Villagra (auxiliares de campo), José Báez, Gustavo Benítez (entrenadores de arqueros), César Benítez y Jorge Rodríguez (preparadores físicos).
Duarte tendrá un pesado estreno en el Rayadito, que el domingo enfrentará al campeón anticipado del torneo Apertura 2026, Olimpia, en duelo a celebrarse en el estadio Defensores del Chaco, a las 17:45.
La campaña rayadita comprende 1 triunfo, 5 igualdades y 13 caídas, que marca la pobre cosecha de 8 puntos de 57 posibles.