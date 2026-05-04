Fútbol
04 de mayo de 2026 a la - 12:27

Troadio Duarte pone manos a la obra en San Lorenzo

Troadio Daniel Duarte (49 años), nuevo director técnico del Sportivo San Lorenzo.
Troadio Daniel Duarte (49 años), nuevo director técnico del Sportivo San Lorenzo.Sportivo San Lorenzo

El Sportivo San Lorenzo presentó este lunes a Troadio Daniel Duarte, su tercer director técnico de la temporada, después de Sergio Orteman y Julio César Cáceres. El profesional guaireño, que venía dirigiendo al Deportivo Capiatá, tiene la difícil misión de mantener al Rayadito en la máxima categoría de nuestro fútbol.

Por ABC Color

Los resultados cosechados por el Sportivo San Lorenzo hasta aquí fueron tan malos que ponen en riesgo su continuidad en el círculo privilegiado de nuestro balompié.

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Comenzó Sergio Orteman, luego vino Julio César Cáceres, quien tampoco pudo enderezar el rumbo. En la ronda anterior, en la caída por 5-0 contra Libertad, en La Huerta, el equipo fue dirigido de forma interina por el coordinador de formativas, Mario Grana, quien retorna a su función habitual.

Troadio Daniel Duarte, nuevo conductor del Rayadito, comanda un staff conformado por Nelson Ruiz, Carlos Villagra (auxiliares de campo), José Báez, Gustavo Benítez (entrenadores de arqueros), César Benítez y Jorge Rodríguez (preparadores físicos).

Duarte tendrá un pesado estreno en el Rayadito, que el domingo enfrentará al campeón anticipado del torneo Apertura 2026, Olimpia, en duelo a celebrarse en el estadio Defensores del Chaco, a las 17:45.

La campaña rayadita comprende 1 triunfo, 5 igualdades y 13 caídas, que marca la pobre cosecha de 8 puntos de 57 posibles.