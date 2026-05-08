Árbitros designados para la vigésima ronda del torneo Apertura 2026

Olimpia, el flamante monarca del fútbol paraguayo, tendrá su primera aparición tras gritar campeón en la fecha pasada. El Decano visitará al colista del torneo, Sportivo San Lorenzo, que ejercerá la localía el Estadio Defensores del Chaco. Para este duelo dominical, la dirección referil recaerá sobre Derlis Benítez, quien tendrá la responsabilidad de conducir el encuentro del campeón. En la cabina del VAR, el apoyo tecnológico estará a cargo de Fernando López.

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Por su parte, Cerro Porteño, que ya apunta a la Copa Libertadores como objetivo principal, cerrará la vigésima ronda el día lunes. El Azulgrana recibirá en La Nueva Olla a un Guaraní, con el objetivo de ir asegurando el subcampeonato a nivel doméstico. El arbitraje en Barrio Obrero estará bajo el mando de Derlis López, mientras que José Armoa será el encargado de monitorear cada acción desde el VAR.

La cartelera sabatina

Sportivo 2 de Mayo vs. Rubio Ñu

Estadio: Río Parapití.

Hora: 17:45.

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Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Christian Sosa.

Nacional vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 20:00.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: José Villagra y José Mercado.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Milcíades Saldívar.

Programa del domingo

Sportivo San Lorenzo vs. Olimpia

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 17:45.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Luis Onieva y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Fernando López.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Sportivo Luqueño vs. Libertad

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 20:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Esteban Testta.

Lunes se completa la ronda

Sportivo Ameliano vs. Recoleta FC

Estadio: Ameliano Villeta.

Hora: 17:45.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: David Ojeda.

AVAR: Héctor Balbuena.

Cerro Porteño vs. Guaraní

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 20:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Armoa.

AVAR: Eduardo Britos.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol