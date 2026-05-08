Dos encuentros pondrán en marcha la vigésima ronda del Apertura 2026

Con Olimpia ya consagrado como el flamante campeón, las tres fechas restantes lejos de perder brillo se transforman en una batalla campal por los otros objetivos. En este tramo final, cada punto en disputa adquiere un valor dentro de la tabla acumulativa, que otorga los boletos a las competencias internacionales del próximo año. La lucha también está al rojo vivo en la tabla de promedios, la pelea por la permanencia en la categoría máxima mantiene en vilo a los equipos que se juegan, partido a partido, su futuro en la élite.

A partir de las 17:45, el Sportivo 2 de Mayo recibirá a Rubio Ñu en el imponente Estadio Río Parapití. El “Gallo Norteño”, bajo la conducción de Eduardo Ledesma, llega con el ánimo renovado tras sacudirse una pesada racha de siete partidos sin conocer la victoria, que incluía tres empates y cuatro caídas. Su reciente triunfo como visitante ante Sportivo Trinidense les devolvió la confianza necesaria para intentar cerrar el torneo con fuerza.

Por su parte, el conjunto Albiverde liderado por Felipe Giménez aterriza en la frontera con la urgencia de sumar. Tras no poder encadenar su tercera victoria consecutiva —igualando sin goles ante Sportivo Luqueño pese a jugar gran parte del duelo en superioridad numérica—, Rubio Ñu sigue sumergido en la zona roja de los promedios. Este resultado previo no les bastó para salir del peligro, lo que les obliga a buscar los tres puntos de forma imperativa.

En el turno de fondo, a las 20:00, el Estadio Arsenio Erico será el epicentro del choque entre Nacional y Sportivo Trinidense. El elenco “tricolor”, que tiene a la cabeza a Víctor Bernay, atraviesa un momento dulce tras registrar su segundo triunfo al hilo. Esta racha le permite meterse en el podio y disputar palmo a palmo el subcampeonato, situándose a solo dos puntos de Cerro Porteño, equipo que centra sus esfuerzos en la Copa Libertadores tras quedar sin chances de retener su título.

En la otra vereda, la “Cruz Amarilla” llega golpeada al registrar su segunda caída consecutiva tras tropezar en casa ante el 2 de Mayo. Para el Sportivo Trinidense, este encuentro representa una oportunidad crucial para recuperar el terreno perdido y sumar unidades fundamentales en la tabla acumulativa, con la mira puesta en asegurar su presencia en los torneos internacionales de la próxima temporada.