Fútbol
09 de mayo de 2026 a la - 11:43

A qué hora juega 2 de Mayo vs. Rubio Ñu y dónde ver en vivo

Los jugadores de Rubio Ñu celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Rubio Ñu celebran un gol en el partido frente a Recoleta FC por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.Pedro Gonzalez

2 de Mayo y Rubio Ñu disputan hoy la fecha 20 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

2 de Mayo y Rubio Ñu disputan hoy el primer partido de la fecha 20 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo de Eduardo Ledesma y el Albiverde de Felipe Giménez juegan a las 17:45, hora de Paraguay, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Dirige Álvaro Giménez con VAR de Édgar Cantero. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Rubio Ñu por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
2 de Mayo vs. Rubio Ñu por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:45 horas

Argentina: 17:45 horas

Brasil: 17:45 horas

Uruguay: 17:45 horas

Chile: 16:45 horas

Ecuador: 15:45 horas

Colombia: 15:45 horas

Perú: 15:45 horas

Venezuela: 16:45 horas

Bolivia: 16:45 horas

El Salvador: 14:45 horas

México: 14:45 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:45 horas

Estados Unidos - Este: 16:45 horas

Inglaterra: 21:45 horas

España: 22:45 horas

Bélgica: 22:45 horas

Marruecos: 21:45 horas

Sudáfrica: 22:45 horas

2 de Mayo vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

2 de Mayo vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy on-line?

Tigo Sports Paraguay

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